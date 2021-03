Chiriquí Occidente vence a Chiriquí en inicio de Nacional de Béisbol Juvenil

Chiriquí Occidente inició con el pie derecho su participación en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil ‘Copa Caja de Ahoros’ al vencer a Chiriquí en el partido inaugural del torneo que se realizó en el remodelado estadio Glorias Deporttivas Baruenses de Puerto Armuelles.

Chiriquí se fue arriba en el primer inning con una carrera aunque no aprovechó el descontrol del lanzador abridor José Ríos, quien no tuvo una buena salida, al solo tirar dos entradas.

La ofensiva occidental fue dominada en los dos primeros innings pero en el cierre del tercero explotó con cuatro carreras. En esa entrada hay que destacar el primer jonrón en el nuevo estadio Glorias Deportivas Baruenses conectado por el jardinero izquierdo Ángel González.

Luego agregaron tres carreras más en el cuarto inning y una más en el séptimo para totalizar ocho. Conectaron 10 imparables y cometieron dos errores al cuadro.

Chiriquí solo pudo anotar otra carrera más en la parte alta del quinto para totalizar dos anotaciones. Ligaron ocho hits y cometieron tres errores en la defensa.

El relevista Aristides Pittí fue el ganador del encuentro, al lanzar tres episodios completos, no permitió carreras, toleró solo dos hits, no dio base por bolas y ponchó a uno. El derrotado fue el abridor Anderson Ramírez, quien solo tiró 2.1 entradas, permitió cuatro carreras (tres limpias), cinco hits, ponchó a uno y no dio base por bolas.

Los mejores bateadores por Chiriquí Occidente fueron Alexander Chávez de 5-4 (dos carreras anotadas); Jean Carlos Samudio de 4-2 (dos carreras anotadas y una impulsada); y Ángel González de 4-2 (un jonrón, dos carreras anotadas y una impulsada).

Por Chiriquí destacaron Erick Barría de 4-2 (una base por bola y una carrera anotada); Maikael Iturralde de 5-2 (una carrera impulsada y un ponche); y William Morales de 4-2 (una base por bola).

Los dos equipos descansan en la jornada de hoy domingo y vuelven a la competencia mañana lunes.