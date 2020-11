Abdiel Arroyo pasa la página luego de comentario racista

El delantero panameño Abdiel Arroyo, quien juega en el balompié de Israel y que fue víctima el fin de semana de comentarios racistas por parte de un comentarista de la televisión local, expresó que su objetivo es seguir enfocado en dejar a su club lo mejor posible.

“Quiero agradecer todas las muestras de apoyo y solidaridad que he recibido en las últimas horas. A todos y cada uno. Quiero agradecer también a Israel porque no por una persona debo juzgar a todos. Aquí me abrieron las puertas y me hacen sentir como en casa”, manifestó Arroyo en una carta pública.

El delantero que milita en el Maccabi Petah Tikva, en la primera división del fútbol israelí, señaló que le toca seguir creciendo y hacer historia en su club.

Los hechos se dieron el pasado sábado cuando Arroyo, luego de haber ingresado en el partido al minuto 71, fue víctima de comentarios racistas por parte de Shlomo Sharaf, quien fue seleccionado de Israel, entre 1992 y1999.

El club Maccabi Petah Tikva FC condenó cualquier declaración racista sobre los jugadores del equipo en particular y sobre cualquier persona en general. “El respeto mutuo es un valor supremo”, señaló el club.

La Federación Panameña de Fútbol también manifestó su rechazo a las palabras racistas del comentarista. "La familia del fútbol panameño condena categóricamente el acto de racismo que sufrió el jugador panameño, Abdiel Arroyo, por parte de un narrador de TV, durante un partido de su equipo en la liga israelí", escribió la cuenta oficial de la Fepafut.