AFUTPA brinda asesoría al defensor del San Francisco golpeado por policías

El defensor del San Francisco de La Chorrera Jean Carlos Sánchez, asistió este martes a la oficina de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (AFUTPA), donde se asesoró con el propósito de emprender acciones legales contra miembros de la Policía Nacional que, según el jugador, le agredieron injustificadamente la noche del pasado 5 de febrero, cuando se hallaba en la entrada de un multifamiliar en Curundú.

AFUTPA comunicó que Sánchez se entrevistó con el departamento legal de dicha entidad, que le brindó la asesoría respectiva previo a la denuncia que interpondrá ante la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía Nacional.

Sánchez afirmó que el 5 de febrero miembros de la Policía procedieron a esposarlo, ingresarlo a una patrulla y luego golpearlo. Todo esto, según el futbolista, sin mediar palabra. “Lo que me vino bajando fueron golpes, me estaban ahorcando... me tiraron gas”, dijo.

Aceptó que estaba sin mascarilla en el momento. Pero negó haber sido grosero o haberse resistido al arresto.