Aguirre se suma a la ofensiva anti-racismo

Javier Aguirre ha afirmado ayer que se suma "a todas las voces" que se han alzado para condenar los cánticos racistas al jugador brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior: "Cuando surjan gritos racistas u homófobos o insultos de cualquier índole, hay que parar e irnos; la única manera de que todos entendamos la gravedad del asunto".

"Me parece a mí que estamos a tiempo. No ha ocurrido ninguna desgracia que yo recuerde fuera del estadio, de los jugadores o de la afición. Hay que cortar por lo sano y es la mejor opción, que todos nos unamos. Se juega en abril, si quieren, pero este partido no se juega hoy; entonces sería un toque de atención importante", recalcó Aguirre en la conferencia de prensa previa a la visita de este jueves del Valencia a Son Moix.

