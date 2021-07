Al cuarto árbitro se le dijo que no había fuera de lugar en gol de Fajardo

Thomas Christiansen, técnico de la selección de Panamá, manifestó que el cuarto árbitro del partido en que Panamá cayó 2-3 ante Honduras fue informado sobre la validez del gol del atacante panameño José Fajardo, el cual fue anulado por un fuera de lugar inexistente.

La jugada se produjo en el tramo final del encuentro, ya con el partido 2-3 a favor de los hondureños. En la repetición se aprecia que al momento en que Adalberto Carrasquilla saca su remate, Abdiel Ayarza y José Fajardo parten en buena posición.

Ayarza tomó el balón y lo dejó para que Fajardo definiera, pero el asistente levantó el banderín frustrando el que hubiese sido el tanto de la igualdad.

“Tenemos nuestro analista (de video) arriba y nos mandó la imagen donde no hay fuera de juego, se lo presentamos al cuarto árbitro, pero si ellos la quieren revisar o no allí no podemos hacer nada”, dijo Christiansen.

La jugada no fue sometida a revisión en el VAR, a pesar de que en las repeticiones se observó que no hubo posición adelantada.

Christiansen reconoció este sábado que sus dirigidos "merecieron más" de lo que se llevaron del partido.

"Merecimos más de lo que nos llevamos... Esto es fútbol, si no las metes, no te llevas los tres puntos", indicó el entrenador en la conferencia telemática, tras el partido.

El entrenador reconoció que el equipo los primeros 15 minutos del encuentro fueron "malos" y que aún queda "un partido por delante" y que se debe seguir "trabajando".

"La defensa carece de velocidad, es lo que los equipos aprovechan", puntualizó y al paso apuntó que "hoy se dieron tres bajas de los 4 defensores, la situación es crítica, ahora nos queda trabajar, ver jugadores y formar".

"Siempre habrán cosas que mejorar", advirtió el técnico panameño que encajó su primera derrota en su andar con la selección de Panamá en Copa Oro.