Deportes - 18/11/25 - 12:00 AM

Alianza FC y San Francisco FC empataron 1-1 en partido de ida

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Los equipos del Alianza FC y San Francisco FC empataron 1-1 en el partido de ida de las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) que se realizó en el Estadio de Los Andes, San Miguelito.

Los monjes se fueron arriba en el marcador al minuto 43’ a través de un remate de Kevin Calderón.

En la segunda mitad del partido el marcador continuó 1-0 y parecía que el equipo chorrerano se llevaba la victoria.

No obstante, al minuto 90’ +10, apareció el goleador John Jairo Alvarado para empujar el balón al fondo de la red y silenciar a los locales.

El partido de vuelta de esta llave de las semifinales se disputará este viernes 21 de noviembre en el Estadio Agustín Muquita Sánchez de La Chorrera a partir de las 8:30 de la noche.

