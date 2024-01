Ancelotti confirma el regreso de Vinícius, Carvajal y Güler

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, confirmó el regreso hoy (1:15 p.m.) ante el Mallorca de Vinicius Junior, Dani Carvajal y la opción de Arda Güler de disputar sus primeros minutos con el equipo blanco; mientras que Eduardo Camavinga tendrá que esperar a la disputa de la Supercopa de España para su reaparición.

"Hemos tenido buenas noticias en los últimos entrenamientos, vuelven muchos jugadores, otros están muy cerca. Vuelve Vini, Carvajal y Arda. Mendy y Camavinga volverán la próxima semana. Intentaremos hacer un partido bueno ante el Mallorca, con intensidad y compromiso para empezar bien el año", aseguró en rueda de prensa.

Ancelotti reconoció que no tiene decidido si el brasileño Vinícius será titular o tendrá minutos en la segunda mitad, pero reconoció que las sensaciones del jugador en los entrenamientos, tras superar una rotura muscular, son muy positivas.

"No podemos comparar los tres porque la baja de Güler es mucho más larga. Carvajal va a jugar desde el principio y todavía no he decidido para Vinícius. Lo tengo que hablar con el jugador y los médicos. En los entrenamientos ha mostrado que está muy muy bien", dijo.

Por último, sin querer responder nada sobre Kylian Mbappé, dejó caer Ancelotti que el Real Madrid no hará grandes movimientos de fichajes para la próxima temporada, tras cerrar la puerta a la llegada de un central en el mercado invernal.

