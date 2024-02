Ancelotti: "El árbitro anuló el gol porque era interferencia al portero"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, defendió que el tanto anulado a los dos minutos al Lepizig fue una buena decisión arbitral porque existió "interferencia" de Henrichs con Andriy Lunin y aseguró que fue un "fuera de juego bastante claro".

"Lo ha anulado entiendo porque era interferencia al portero, el jugador estaba empujando a Lunin y creo que era fuera de juego bastante claro", aseguró Ancelotti en rueda de prensa en el RB Arena.

Los elogios a Brahim los extendió 'Carletto' a Andriy Lunin, que realizó hasta nueve paradas al Leipzig. "Lo ha hecho bien, está muy motivado y tiene mucha confianza. El hecho de estar jugando le da confianza. Ha hecho un partido sobresaliente, en todas las situaciones lo ha hecho muy bien".

Satisfecho con el nivel defensivo de su equipo, el técnico italiano resaltó el compromiso en la dificultad para acabar venciendo un partido. "Se pensaba que era imposible y lo estamos logrando porque es una plantilla que tiene buena actitud, compromiso y calidad".

"Me ha gustado mucho como hemos defendido ante un equipo que en su casa hay que sufrir. Hemos sufrido, hemos podido marcar más pero también encajar. Salimos contentos con esta pequeña ventaja que tenemos que aprovechar en nuestra casa en la vuelta", añadió.

De nuevo, el francés Aurélien Tchouaméni sostuvo a la defensa madridista. "Ha entendido muy bien lo que necesita el equipo en una posición que está cubriendo de manera espectacular. Parece que siempre ha jugado ahí, es fuerte en el balón aéreo y en la emergencia que tenemos atrás la arreglamos con un fuerte compromiso de todos. Con Tchouaméni, Nacho, Carvajal, los medios hacen un trabajo defensivo increíble y los extremos bajan. Del partido me voy con que tenemos un equipo solidario con calidad. Si le metes compromiso puede pasar algo bueno".

Y bromeó con la continuidad de Tchouméni en la demarcación cuando se recuperen los centrales. "Le he contado que es una emergencia, a ver si busco otra manera de convencerlo. Por emergencia lo hace con gusto, a ver cuando no lo sea que me dice".

Ancelotti no dio por sentenciada la eliminatoria tras el 0-1 antes del Bernabéu. "Leipzig tiene buenos atacantes y controlarlos no era fácil. Había que frenarlos con compromiso del grupo como hemos hecho. Tenemos una pequeña ventaja pero la vuelta tenemos que jugarla con el mismo compromiso", sentenció.

