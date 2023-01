Ancelotti: ‘El banquillo está ayudando mucho’

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, reconoció que es "difícil de explicar" la diferencia de nivel de su equipo, que jugó "mal" la primera mitad y "bien" la segunda.

"Es difícil entender cómo un equipo que juega tan mal la primera parte juega tan bien la segunda. Es algo difícil de explicar", dijo.

"Hubo más compromiso por parte de todos. El banquillo en este momento nos está ayudando mucho. Lo necesitamos por lo que exige este momento de la temporada. Todos los jugadores pueden aportar. Es un periodo de temporada con demasiados partidos. Fue un partido sufrido, competido, contra un rival muy fuerte que jugó mejor que nosotros en la primera parte; en la segunda pusimos toda la energía posible y fue muy bueno por nuestra parte", explicó.

"La calidad individual empató el partido y el apoyo de nuestra afición, como siempre, nos permitió encarrilar la prórroga", continuó.

"Me enfadé mucho contra el Villarreal, hoy no. El equipo no jugó bien, pero siempre confío en que tenemos los recursos para mejorar. Ha sido un cambio mental, poniendo más energía. Pude cambiar al final del primer tiempo, pero quería que los que no habían jugado bien metieran más energía. Luego, los cambios dieron más calidad arriba", completó.

Además, el técnico del Real Madrid volvió a criticar la carga de partidos.

"Es un calendario demasiado exigente, pero esto es lo que hay. Tenemos que intentar arreglarlo de la mejor manera posible. Este calendario no te permite recuperar al 100% a los jugadores y te cuesta lesiones. Tenemos que mirar a la cantera. Hoy ha jugado un Mario Martín con mucha proyección y hay otros que tendrán la posibilidad de estar con nosotros en este periodo", dijo.

El italiano entendió la frustración del Atlético de Madrid.

"La he visto muy lejos. La de Ceballos no la recuerdo y la de Savic estaba a 30 metros de lo que ha pasado... a mí me pareció amarilla clara. El Atlético jugó muy bien, con un juego distinto al normal; es normal que les moleste perder después de un partido en el que han jugado bien", declaró.

