Ancelotti: "La sociedad ha tomado conciencia"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que en los dos últimos días "han pasado muchas cosas" que son pasos al frente en la lucha contra el racismo y dijo que "la sociedad ha tomado conciencia", convencido de que no se volverán a repetir insultos racistas hacia Vinícius Junior en ningún estadio de España.

"En líneas generales en estos dos días han pasado muchas cosas. Toda la sociedad ha tomado cargo de conciencia muy importante. Puede ser una gran oportunidad, se han tomado medidas en estos días que afectan a la grada de Mestalla. Es un paso adelante muy importante, ojalá se pueda solucionar pronto este tema", deseó.

"Creo que no se volverá a repetir, hemos tomado conciencia todos de las cosas a mejorar, reconoció antes de visitar el fin de semana el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla. "No pido nada a nadie, que cada uno tenga el comportamiento que quiera teniendo en cuenta que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no".

