Ancelotti mantiene la fe en Hazard

El técnico italiano Carlo Ancelotti volvió a hacer la enésima defensa pública de Eden Hazard, asegurando que pese a la falta de minutos en el inicio de temporada, está "convencido" de que el belga "va a tener un papel importante esta temporada".

El papel nuevamente secundario de Hazard en las tres primeras jornadas de LaLiga Santander, no responde a ninguna molestia física. Lo dejó claro su entrenador, Ancelotti, que expresó su confianza en el belga este curso. "No está tocado, está trabajando bien. No tengo que repetir todos los días que va a tener un papel más importante que el año pasado", defendió.

