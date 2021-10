Ancelotti: "Me ha gustado mi equipo"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que el árbitro se equivocó en la acción de Vinicius en la que a su juicio sufre penalti y tras el empate sin goles ante Osasuna, reconoció que le gustó su equipo.

"Me llamarán loco pero mi equipo me ha gustado. La primera parte no mucho porque no hicimos cambios de orientación, pero la segunda parte no tengo nada que reprochar a mis jugadores, lo han dado todo y tenemos que seguir", dijo en rueda de prensa.

Ancelotti lamentó el arbitraje por la acción de Vinicius que no fue señalada como penalti, sin entender la razón por la que no entró el VAR, y el poco tiempo añadido.