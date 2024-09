Ancelotti: "Vinícius no está en su mejor versión"

Apuntado como uno de los responsables del mal momento de la selección brasileña, Vinícius Jr recibió una defensa a ultranza de su entrenador en el Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, que admitió que "no está en su mejor versión", subrayó la ausencia de pretemporada como principal factor y defendió su entrega, pidiendo "mucho cariño" del madridismo a su jugador.

"Creo que no está en su mejor versión pero sigue siendo muy importante para nosotros. Ha sido determinante para ganar la Supercopa con asistencia, es verdad que no ha marcado como de costumbre pero no tenemos ninguna prisa. El equipo marcó y él ha sido importante", reconoció este viernes en rueda de prensa, en la Ciudad deportiva de Valdebebas.

"La última preocupación para mí es el estado de Vinícius porque siempre trabaja bien y da todo lo que puede. Es solo una cuestión de tiempo que alcance su mejor versión. Dicho esto, yo estoy contento de lo que está haciendo. No puedo pensar en tener siempre jugadores al cien por cien. Cuando uno no lo está, lo importante es que de todo lo que puede", añadió.

Ancelotti no piensa en que una oferta multimillonaria desde Arabia Saudí sea la causa que haya provocado un rendimiento menor de Vinícius en su arranque de temporada.

"No sé si ha llegado esta oferta o no, yo hablo diariamente con él y con todos pero nunca hemos hablado de este tema. Creo que a Vinícius le gusta tanto jugar al fútbol que cualquier cosa que pueda pasar en el exterior no va a perder su idea de lo que tiene que hacer, que es jugar al fútbol", defendió.

Por último, respondió a la crítica recibida por su futbolista por los partidos con su selección, descartando que sea un problema individual y apuntando más al momento por el que pasa Brasil.

"La explicación es que el problema de Brasil no es individual, es general en un equipo que está encontrando dificultad para sacar su mejor versión. No es un problema que Vinícius juegue bien en el Madrid y mal en Brasil, y por eso su selección no juega bien", explicó.

"Es un problema general porque nosotros estamos encantados con él. Alguno puede pensar, y podemos estar de acuerdo, que en este momento no está en su mejor versión pero nadie, y yo el primero, podemos olvidar que Vinícius nos ha ayudado a ganar dos 'Champions'. Si no está en su mejor versión tenemos que tenerle mucho cariño aquí en el Real Madrid", sentenció.

