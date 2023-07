Anderson cree que ‘el grupo está para grandes cosas’

El lateral Iván Anderson, quien se unió a la selección mayor tras la baja por lesión de César Blackman, indicó que el grupo le ha recibido muy bien y que “está para grandes cosas” en la Copa Oro de la Concacaf.

“Este apenas es mi segundo entrenamiento, estoy viendo los movimientos, lo que quiere el profe, y ahí me iré adaptando. La verdad he hablado muy poco con el profe, he hablado lo necesario, pero ya después me guiará y me dirá lo que quiere que haga”, dijo Anderson, jugador del Monagas del fútbol venezolano.

Anderson manifestó que ante Qatar “fue un partido donde se nos dieron las cosas, sabíamos que iba a ser un partido difícil, un partido de cuartos de final, pero las cosas salieron bien, lo que habíamos entrenado”.

Por su parte, Omar Valencia, quien llegó en reemplazo del lesionado Michael Amir Murillo, dijo estar “muy contento” por su primer llamado a la selección mayor en una Copa Oro y destacó que el grupo le acogió de la mejor manera.

“Estaba entrenando con el primer equipo del New York Red Bull, cuando terminé el entreno, me llamó el señor Pedro (Núñez) y me dijo que estaba convocado por Amir Murillo, y me puse muy contento y no sabía ni qué hacer, pero gracias a Dios se me dio la oportunidad de estar aquí y ahora me toca demostrar mi talento”, comentó Valencia.

Para hoy, el onceno nacional volverá a entrenar en el Toyota Soccer Center, en Frisco, Texas, desde las 9:00 a.m., y luego en la tarde, a las 3:00 p.m., estarán tomando su vuelo chárter rumbo a San Diego, California, para encarar la siguiente etapa de su preparación.

