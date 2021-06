Argentina no contará hoy con su portero Franco Armani ante Colombia

Argentina se enfrenta a Colombia hoy martes en las Eliminatorias Qatar 2022 sin la presencia de su portero titular Franco Armani.

Argentina llega a este encuentro con el empate ante Chile y Scaloni apostaría por modificar su oncena inicialista.

Publicidad

Armani no podrá tener minutos ante Colombia. El arquero de River Plate volvió a dar positivo al COVID-19 y no jugará el partido por las Eliminatorias Qatar 2022.

“Lo de Franco me molesta bastante, no tiene posibilidades de contagiar a nadie. Ha jugado en su equipo y no podemos contar con él. Ni siquiera el anterior partido por restricciones. Es complejo para él, porque quiere estar. Nos está molestando”, expresó Scaloni.