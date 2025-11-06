Argentina presenta su nuevo uniforme

La selección argentina de fútbol presentó este miércoles el nuevo uniforme que utilizará durante el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

La Asociación Argentina de Fútbol (AFA) dio a conocer el nuevo uniforme a través de sus redes sociales, junto a un comunicado titulado 'La Selección Argentina tiene nueva piel".

"El mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas", expresó la cuenta oficial de la Albiceleste en Instagram, junto a un montaje de su capitán, Lionel Messi, con la nueva camiseta.