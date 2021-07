Arranca Liga de Ex Alumnos de la EPIHO

Con la participación de seis quintetos, hoy arranca la V temporada de la Liga de Ex Alumnos de la Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía (EPIHO), a partir de las 6:30 p.m. en las canchas de La Doce Panamá (ex Grill 50) de la 12 de Octubre.

Above The Ring, equipo de la promoción 1999, es el actual campeón, tras ganar la IV edición en el 2019.

Publicidad

Hoy medirán fuerzas Over Time vs. Osos Academy y Hermandad vs. Above The Ring desde las 6:45 p.m., en las canchas # 1 y #2, respectivamente. En el cierre, se miden Change The Game y Hornets (7:45 p.m.).

Para la segunda fecha de juegos y hasta la gran final los partidos serán los sábados desde las 4:00 p.m.