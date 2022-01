Astronautas buscan mantener el ritmo

Después de alcanzar su cupo a la Final de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá (Probeis), los Astronautas de Los Santos ahora tienen como objetivo mantener el ritmo de competencia.

Los Astronautas amarraron su pase a la Final luego de vencer 7-5 a las Águilas Metropolitanas la noche del martes, sumando un balance de 13 triunfos y cinco derrotas.

La serie regular de Probeis culmina el próximo martes 11 de enero y las Águilas Metropolitanas, tercer equipo en la tabla de posiciones, ya solo puede alcanzar a los Federales de Chiriquí en la disputa de la segunda plaza para la Final.

“Ha sido una temporada en la que hemos tenido que luchar mucho. Estamos contentos porque se consiguió el primer objetivo que era el de clasificar”, manifestó Raúl Domínguez, director técnico de los Astronautas de Los Santos.

Domínguez señaló que hay que seguir trabajando duro para completar el calendario y a mantenerse saludables para cuando arranque la fnal.

“Vamos a mantener la misma temática durante todo el torneo. Usando la banca, rotando la alineación. Queremos mantener el ritmo de juego y el nivel para estar listos cuando se inicie la Final”, explicó Domínguez.

A juicio del director de los Astronautas, para la Final tienen que realizar ajustes más que todo en la parte mental cuando se presenten situaciones de juego.

“Hay que mejorar aspectos como en el de no tener muchos ponches, no dar muchas bases por bolas y no cometer errores a la defensa para no darle chance al contrario”, indicó el técnico, quien agregó que es importante también mantener la mentalidad ganadora con miras a clasificar a la Serie del Caribe.

“Queremos ir a la Serie del Caribe. Los muchachos han salido al terreno a ganarse el derecho a este torneo. Tenemos que mantener la misma mentalidad para ganar la Final”, agregó.

La Final de la Liga Probeis, programada al mejor de cinco encuentros (el primero que gane tres es campeón) está programada para arrancar el 13 de enero.