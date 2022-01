Astronautas, listos para representar a Panamá en la Serie del Caribe

Los Astronautas de Los Santos, campeones de la liga Probeis, presentaron oficialmente su indumentaria que utilizarán en la Serie del Caribe 2022, la cual se llevará a cabo del 28 de enero al 3 de febrero en Santo Domingo, República Dominicana.

NO DEJES DE LEER: Serie del Caribe de Béisbol 2022 tendrá por primera vez el VAR

Publicidad

El acto se realizó en el estadio nacional Rod Carew, en el cual estuvieron presentes el director de los Astronautas, Raúl Domínguez y varios de los integrantes del equipo que representará a Panamá.

De acuerdo a la programación de Los Astronautas, mañana miércoles en horas de la mañana realizarán la última práctica y en la tarde se le practicará las respectivas pruebas de hisopado a cada uno de los miembros de la delegación.

El jueves está previsto el viaje del equipo panameño a las 9 de la mañana (hora de Panamá) y el viernes será el primer partido ante Puerto Rico a las 9 de la mañana. Para este encuentro está asignado para abrir el derecho Harold Araúz.

NO DEJES DE LEER: Chiefs y Rams parten como favoritos en Finales de Conferencia de la NFL

El resto del calendario de los Astronautas es el siguiente: el sábado 29 de enero ante Colombia a las 9 a.m.; el domingo 30 ante República Dominicana a las 7 p.m.; el lunes 31 ante Venezuela a las 9:30 a.m.; y el martes 1 de febrero cierran la primera fase ante México a las 2 p.m.

Las semifinales están programadas para el miércoles 2, mientras que la Final será el jueves 3.