Atheyna Bylon busca extender su histórica participación en los Juegos Olímpicos

En la noche del martes Atheyna Bylon escribió otra página dorada en su carrera deportiva, al convertirse en la primera atleta panameña (hombre y mujer) en ganar un combate de boxeo en la historia de los Juegos Olímpicos.

En el boxeo de los Juegos Olímpicos Alfonso Frazier (Tokio 1974), Luis Ávila y Roy Hurdley (Munich 1972) y Juan Huertas (Londres 2012) representaron a este deporte pero todos quedaron eliminados, al caer en sus primeros combates.

Bylon, de 32 años, venció a la australiana Kaitlin Parker por decisión unánime (5-0), avanzando a la ronda de cuartos de final de la categoría 69-75 kilogramos del boxeo olímpico, y asegurando un diploma olímpico, que es un reconocimiento que se otorga a los ocho primeros lugares de una competencia dentro de los juegos olímpicos.

Paralelamente, Bylon ha tenido que manejar el momento histórico que vive con el que se viene, ya que mañana viernes tendrá la gran oportunidad de clasificar a las semifinales y de paso asegurar una medalla olímpica, lo que sería un hecho sin precedentes para Panamá en el deporte que practica.

Bylon enfrentará a las 11:06 de la noche del viernes a la británica Lauren Price, una rival, a la cual enfrentó y venció en 2014, cuando casualmente escribió su primera hoja exitosa de su carrera, ganando el título mundial de la categoría de los 69 kilogramos.

“Fue mi esposo quien me recordó que ya la había enfrentado en 2014. No pienso en que ya le he ganado anteriormente, vamos a ver sus combates y planificar el combate con el enfoque de conseguir la victoria”, mencionó Bylon en la entrevista al departamento de prensa del Comité Olímpico de Panamá (COP).