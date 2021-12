Barcelona no la tendrá fácil; jugará ante Nápoles en la Europa League

El Barcelona, 'descendido' de la Liga de Campeones a la Liga Europa tras su última derrota en Múnich, tendrá un duro enfrentamiento en los dieciseisavos de final ante el Nápoles italiano, según el sorteo celebrado este lunes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

Con Andrés Palop, exguardameta del Sevilla como embajador de la final que tendrá lugar en el Ramón Sánchez Pizjuán, al conjunto de Xavi Hernández le tocó uno de los rivales menos deseados que no obstante esta campaña parece que está rindiendo a menor nivel.

Fue segundo del grupo C tras el Spartak de Moscú tras un difícil triunfo ante el Leicester (3-2) y en la Serie A italiana ha perdido algo de terreno respecto al nuevo líder, el Inter, tras encadenar un empate y dos derrotas.

Son dos clubes, por otro lado, ligados por formar parte de la carrera de Diego Armando Maradona, que pasó del Barcelona al Nápoles, donde hizo historia. De hecho, el estadio San Paolo recibe ahora el nombre del 'Pelusa'.

El Sevilla, rey de la competición con seis títulos, encara otra vez una participación en la Liga Europa después de sufrir la decepción de no progresar en la Champions. Pasada página, la ilusión se centra en agrandar su historial, más el año en el que su estadio va a ser sede de la final.

Para abrir boca se encontrará con el Dinamo Zagreb, un rival asequible, que no obstante se hizo con la segunda posición del grupo H merced a una victoria en el último encuentro en el feudo del West Ham inglés.

Los otros dos equipos españoles, el Betis y la Real Sociedad, que pasaron como segundos de sus grupos, tienen rivales de mayor entidad teórica en el Zenit San Petersburgo y el RB Leipzig. Su ventaja de partida será disputar la vuelta en casa. El cuadro ruso ganó esta competición en 2008 y el germano ha sido uno de los conjuntos que más ha progresado en los últimos años aunque esta campaña está dejando notables dudas en cuanto a su rendimiento e incluso tiene a Domenico Tedesco como nuevo técnico en reemplazo de Jesse Marsch.

El Borussia Dortmund de Erling Haaland se enfrentará al Rangers escocés para confirmar su condición de aspirante a luchar por el título, el sorprendente Sheriff Tiraspol al Braga luso y el Oporto y el Lazio avecinan una eliminatoria equilibrada dado el potencial de ambos equipos.

Emparejamientos:

Sevilla (ESP) - Dinamo Zagreb (CRO)

Atalanta (ITA) - Olympiacos (GRE)

RB Leipzig (GER) - Real Sociedad (ESP)

Barcelona (ESP) - Nápoles (ITA)

Zenit San Petersburgo (RUS) - Betis (ESP)

Borussia Dortmund (GER) - Rangers (ESC)

Sheriff Tiraspol (MDA) - Braga (POR)

Oporto (POR) - Lazio (ITA)

Los encuentros se disputarán los días 17 y 24 de febrero

Ya están clasificados para octavos de final, como primeros de grupo de la Liga Europa los siguientes equipos: Estrella Roja (SRB), Eintracht Fráncfort (GER), Galatasaray (TUR), Bayer Leverkusen (GER), Lyon (FRA), Mónaco (FRA), Spartak Moscú (RUS) y West Ham (ING).

El sorteo de los octavos de final tendrá lugar el 25 de febrero.