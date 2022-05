Béisbol Mayor entra en la fase final de la Serie Regular

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, dedicado al expelotero Tomás Simití (q.e.p.d.) entra a partir de hoy en la etapa final de la Serie Regular.

Solo quedan ocho fechas por disputarse, por lo que los equipos buscarán situarse en las posiciones más altas posibles con miras a la segunda fase del torneo.

Hasta el momento, las novenas de Coclé, Herrera y Panamá Metro han demostrado ser los mejores equipos del torneo, situándose en el primer lugar de la tabla de posiciones con marca de 8-1.

Después siguen Bocas del Toro, Chiriquí y Colón con cinco triunfos y tres derrotas.

Con marca de 4-4 sigue Los Santos, mientras que la última posición de zona de clasificación se la disputan Darién y Chiriquí Occidente (5-3).

Después siguen Veraguas (2-6), Panamá Oeste (0-8) y la Preselección Nacional Sub-18 (0-8).

Jornada de hoy

En la jornada de hoy lunes, el partido entre Coclé y Colón es uno de los más llamativos.

Los coclesanos buscan afianzarse en el primer lugar del torneo, mientras que los colonenses van por un triunfo que les permita subir escalones.

El encuentro entre los equipos de Coclé y Colón será el primero de la doble jornada del campeonato en el estadio Remón Cantera de Aguadulce a partir de las 2 de la tarde.

A esta misma hora jugarán Darién vs Panamá Oeste (Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández) y Chiriquí vs Bocas del Toro (Olmedo Solé).

A las 7 de la noche, jugarán Veraguas vs Panamá Metro (Remón Cantera), Los Santos vs Chiriquí Occidente (Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández) y Herrera vs la Preselección Nacional Sub-18.

