Béisbol mayor tendrá serie regular en la que el equipo que parpadea queda fuera

La Serie Regular del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2021 solo tendrá diez juegos para cada equipo, por lo que un mal inicio en la competencia podría dejar eliminado a cualquiera de las novenas participantes.

Ayer, la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) reveló el calendario del torneo nacional, el cual se efectuará por segundo año consecutivo en provincias centrales durante su fase regular y que será dedicado al periodista y narrador deportivo José Cortez Ovalle (q.e.p.d.).

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2021 arranca el próximo viernes 8 de octubre con el encuentro inaugural entre Chiriquí, actual campeón nacional, frente a Los Santos, en partido correspondiente al grupo B, a partir de las 7 de la noche en el estadio Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández de Las Tablas.

Ese día, también habrá cinco encuentros. En el grupo A, que tendrá como sede el estadio Remón Cantera de Aguadulce, jugarán Panamá Metro vs Panamá Este a las 2 de la tarde, mientras que a las 7 p.m. jugarán Bocas del Toro vs Coclé. En tanto, en el estadio Olmedo Solé de Las Tablas, Chiriquí Occidente jugará ante Veraguas a las 2 de la tarde.

Además del encuentro inaugural entre Chiriquí y Los Santos, en el grupo B jugarán Darién vs Herrera a la 1 de la tarde en el estadio Roberto Hernández, mientras que a las 7 p.m. se enfrentarán Colón vs Panamá Oeste en el Olmedo Solé.

De acuerdo al formato de competencia del torneo, cada equipo jugará dos encuentros con sus rivales de grupo, teniendo un total de diez encuentros.

Los tres mejores de cada grupo clasificarán a la siguiente fase. Los partidos de la segunda ronda, siete en total, se jugarán de manera cruzada: 1A vs 3A, 2A vs 2B, 1B vs 3A. Los partidos se efectuarán en las sedes de los equipos clasificados.

Luego se jugará una ronda de cuatro grandes, donde los tres ganadores de la serie anterior y el ganador del partido "wild card" de los dos mejores perdedores, se medirían en serie a siete partidos y en estadios sedes de los clasificados.

Los dos mejores avanzan a la final que también será a siete juegos.