Bellingham: “quería venir al Real Madrid”

El inglés Jude Bellingham, reciente fichaje del Real Madrid, comentó su decisión de fichar por el conjunto madridista ante el interés de otros grandes equipos europeos y aseguró que la cuestión económica no fue “importante” para él ya que quería fichar “rápido” por un Real Madrid al que calificó como el club “más grande”.

“El dinero no es tan importante para mí; no pienso en el dinero cuando tomo este tipo de decisiones. Me encantó el sentimiento que desprendía con el Real Madrid. Quería venir aquí rápido. Para mí, el Real Madrid es el más grande”, dijo en rueda de prensa.

