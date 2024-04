Bellingham y Vinicius en el once ideal

Los jugadores del Real Madrid Jude Bellinhgam, Vinicius Júnior y Thibaut Courtois recogieron ayer en Madrid, de manos de representantes de la FIFA, el trofeo que les acredita como integrantes del once ideal de FIFPRO 2023.

El secretario general interino del organismo, Mattias Grafström, y el director de desarrollo de fútbol, Arsène Wenger, acudieron a la Ciudad Deportiva de Valdebebas para hacer entrega de la distinción a los tres futbolistas del Real Madrid.

Tras una votación hecha por jugadores y jugadoras, el belga Thibaut Courtois fue elegido como el portero del once del año, junto al centrocampista inglés Jude Bellingham y el brasileño Vinicius, primer delantero de su país seleccionado desde que lo fue Neymar Júnior en 2017.

El once FIFA FIFPRO de 2023 fue desvelado durante la gala The Best de la FIFA el pasado 16 de enero en Londres.

