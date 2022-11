Benzema y Rüdiger, bajas para hoy

El francés Karim Benzema y el alemán Antonio Rüdiger no jugarán hoy con el Real Madrid en Vallecas ante el Rayo, como confirmó su entrenador Carlo Ancelotti, que descartó además al defensa para el último partido antes del parón por el Mundial, el que disputará el equipo blanco el jueves ante el Cádiz en el estadio Santiago Bernabéu.

"Karim no va a jugar porque las sensaciones todavía no son buenas. Entrenó el viernes parecía que bien y después le costaba un poco. No va a estar disponible mañana (hoy) pero el jueves sí. No creo que esté Rüdiger pero Karim sí", informó Ancelotti.

