Bocas del Toro clasifica a la final del Béisbol Mayor y enfrentará a Chiriquí

Bocas del Toro se convirtió en el segundo finalista del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor ‘Copa Banco Nacional’, al vencer 8-0 a Panamá Metro y superarlos en la serie semifinal cuatro juegos a uno.

NO DEJES DE LEER: Carlos Louis: ‘Tenemos que mantener el ritmo de juego’

Publicidad

Ahora los bocatoreños se medirán por el título del béisbol mayor ante Chiriquí, que había conseguido el boleto a la final la noche del miércoles. El primer juego de la final está programado para el sábado a partir de las 8 de la noche en el estadio Remón Cantera, que será la sede de todos los partidos de la Final.

La ofensiva bocatoreña explotó con 16 imparables y jugó sin errores, mientras que por Metro, que deja la corona vacante, ligó 10 imparables y cometió dos errores.

NO DEJES DE LEER: Santeño Carlos Luna gana por partida doble

Los mejores a la ofensiva por Bocas del Toro fueron Marlon Meza de 5-2 (una carrera empujada); Allen Córdoba de 5-3 (dos carreras anotadas y una empujada); Carlos Sánchez de 4-3 (dos carreras empujadas); Adolfo Rivera de 5-3 (una carrera anotada); y Edward Toló de 3-2 (tres carreras anotadas y una impulsada).

El lanzador ganador fue el abridor zurdo Rafael Rodríguez, quien trabajó siete entradas completas, no permitió carreras, le conectaron ocho hits, no dio base por bolas y ponchó a cinco. El derrotado fue Gilberto Méndez quien en tres innings permitió tres carreras, le ligaron siete hits, no dio base por bolas y ponchó a cuatro.

Por Metro destacaron a la ofensiva Jonathan Rivera de 4-3 y Daniel Rodríguez de 4-2.