Bocas del Toro, único invicto en el béisbol mayor

Después de las primeras cinco fechas disputadas, Bocas del Toro es el único equipo invicto en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, dedicado a los reconocidos historiadores y anotadores José Otero, Arturo Céspedes y Edgardo ‘Pipa’ Quezada.

Los bocatoreños, que han sido protagonistas en los últimas ediciones de los campeonatos nacionales de la categoría mayor, tienen victorias sobre Veraguas 7-5; sobre Chiriquí 10-0 (nocaut); sobre Herrera 15-8; sobre Los Santos 2-1; y sobre Chiriquí Occidente 3-0.

Después de jugar en casa sus cinco primeros partidos, Bocas del Toro sale de su feudo y hoy expondrá su invicto ante Panamá Metro en el Estadio Rod Carew.

En el segundo lugar están Coclé, Darién y Panamá Metro con 4-1; con marca de 3-2 están Herrera y Chiriquí; después siguen Los Santos, Chiriquí Occidente y Panamá Oeste con 2-3; Colón con 1-4; Panamá Este y Veraguas cierran la tabla de posiciones con 0-5.

Además del partido de los bocatoreños ante Panamá Metro, completan la jornada de hoy Los Santos vs Colón a las 2 de la tarde en el Rod Carew; a las 7 de la noche jugarán Chiriquí vs Panamá Oeste en el Estadio Justino Salinas; Herrera vs Coclé en el Remón Cantera; Veraguas vs Panamá Este en el José de la Luz Thompson; y Chiriquí Occidente vs Darién en Metetí.

En las estadísticas individuales, el santeño Belarmino Campos y el coclesano Luis Castillo comandan la tabla de los mejores bateadores del torneo.

Campos y Castillo tienen promedio de .579, con 11 imparables en 19 turnos.

