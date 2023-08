Bocatoreños siguen segundos en softbol de 50 años de P. Este

El equipo de los Bocatoreños residentes en la capital se mantienen firmes en el segundo lugar de la Liga de Softbol de 50 años y más de Panamá Este, la cual se disputa todos los domingos en el Complejo Deportivo de Los Almendros, en Juan Díaz.

En la última jornada, el equipo ‘tortuguero’ venció 11-6 al Club HR para afianzarse en la segunda posición del torneo.

Publicidad

En otros resultados de la jornada, los Bodegueros vencieron 12-0 a Tocumen; Team Lobos a Los Almendros 6-3 y Trililin a los Viajeros 13-9.

Con estos resultados, los Bodegueros se mantienen en el primer lugar con marca de 12-0, seguido de los Bocatoreños residentes en la capital con 8-4, Tocumen (6-5), Trililin (6-5), Club HR (6-6), Thunder (5-6), Los Almendros (4-8), Team Lobos (3-9) y los Viajeros (0-11).

En la jornada también se realizó un partido amistoso en la categoría de los 65 años y más en el que la Preselección de Panamá Este venció 6-0 a Bocas del Toro.

Para este domingo3 de septiembre la jornada la iniciarán a las 8:45 de la mañana los equipos del Club HR vs Tocumen, seguido de los partidos entre Trililin vs Los Almendros, Thunder vs los Viajeros y Team Lobos vs los Bocatoreños residentes en la capital.

Contenido Premium: 0