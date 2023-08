Bodegueros, firmes en softbol de 50 años y más de P. Este

El equipo de los Bodegueros se mantiene firme en La liga de softbol de 50 años y más de Panamá Este, la cual se disputa en el Complejo Deportivo de Los Almendros, en Juan Díaz.

En la última jornada, los Bodegueros vencieron a los Bocatoreños residentes en la capital 13-5 para mantenerse invictos con marca de 11-0.

En otros resultados, Thunder venció 9-8 a Team Lobos, Club HR derrotó a Los Viajeros 9-4 y Los Almendros doblegó 19-10 a Tocumen.

Luego de estos resultados, los Bodegueros se mantienen en el primer lugar con récord de 11-0.

Los Bocatoreños residentes en la capital están en el segundo lugar con marca de 7-4, en el tercer puesto está Tocumen con 6-4 y en el cuarto lugar está el Club HR con registro de 6-5.

Después siguen Trililin (5-5), Thunder (5-6), Los Almendros (4-7), Team Lobos (2-9) y los Viajeros (0-10).

La jornada de este domingo 27 de agosto iniciará a las 8:15 de la mañana con un partido amistoso en la categoría de 65 años y más entre las Preselección de Panamá Este y Bocas del Toro, equipos que se preparan para el campeonato nacional que se realizará en octubre.

Luego iniciarán los partidos de la liga de 50 años y más con el partido entre Bocatoreños residentes en la capital vs el Club HR, seguido de Bodegueros vs Tocumen, Team Lobos vs Los Almendros y Trililin vs los Viajeros.

