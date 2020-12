‘Bolillo’ dice que no es un DT obsoleto

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez advirtió en su regreso al fútbol colombiano que no se considera un entrenador obsoleto y que quiere devolverle al Deportivo Independiente Medellín su esencia en la temporada 2021 con "fútbol bien jugado y elaboración".

Durante su presentación como nuevo técnico del DIM, al que ya dirigió entre 2012 y 2013, Gómez hizo una defensa del trabajo de los técnicos colombianos, a los que ve vigentes.

"El fútbol no cambia. No hay técnicos obsoletos", aseguró el exselecionador de Colombia, Ecuador y Panamá, para luego agregar: "Yo no creo que el 'Maestro' Tabárez sea obsoleto, no creo que 'Pacho' (Maturana) sea obsoleto ni creo que yo sea obsoleto".

Bajo esa apreciación, que expuso en una rueda de prensa presencial en el estadio Atanasio Girardot, 'Bolillo' ironizó sobre el tema al indicar que fue "grandioso que un técnico obsoleto llevara a Panamá a un mundial".

Ahondó en ello al manifestar que el nuevo cuerpo técnico del conjunto rojo "no está pasado de moda" porque sus colaboradores son estudiantes y él es "un hombre de experiencia".

Sobre el nuevo reto que asume, el entrenador de 64 años comentó que no tiene una "varita mágica", pero que intentará darle un estilo, que asocia con volver a las raíces del club, las que conoció a profundidad en su etapa como futbolista.

"Es un compromiso muy lindo. Espero poner al Medellín en los puestos importantes del fútbol colombiano y competir en un futuro en torneos internacionales", afirmó el estratega.