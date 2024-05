Boston Celtics barre a los Pacers y avanza a las Finales de la NBA

Derrick White rompió un empate con un triple con 43 segundos por jugar para darle a Boston Celtics la ventaja y completaron la barrida en serie de cuatro juegos sobre los Indiana Pacers con una victoria por 105-102 para llegar a las Finales de la NBA por segunda vez en tres años.

