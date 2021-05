‘Boxeo de campeones’ presenta a protagonistas

L cartilla ‘Boxeo de Campeones’, que se realizará el próximo jueves 3 de junio, fue presentada con la presencia de la mayoría de sus protagonistas. El evento es organizado por la empresa Promociones Murillo y tendrá como sede el Palacio Dorado, en la ciudad de Panamá.

El excampeón mundial Liborio Solís y el cubano Leosdan Núñez, quienes se enfrentarán en el combate estelar de la función por el título Fedelatin gallo (AMB) a 11 asaltos, destacaron que el pleito es importante en sus carreras profesionales, ya que de ganar les abrirá las puertas de obtener una oportunidad de disputar una corona mundial.

“Me estoy preparando fuerte para esta pelea. Si me preparo bien que venga el que sea”, señaló Solís, quien actualmente ocupa la posición N.°7 del peso gallo en las clasificaciones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Quiero disputar una corona mundial nuevamente pero para ello debo ganar este compromiso”, agregó Solís, quien ya fue campeón mundial en las 115 libras y en la que cree puede regresar a coronarse nuevamente.

Por su parte, Nuñez, está consciente de que su pleito ante Solís es difícil pero está teniendo una excelente preparación con sus entrenadores Omar Peña y Francisco Asprilla.

“Es una pelea difícil, pero estoy entrenando fuerte para esta pelea y recuperar la clasificación mundial que perdí”, manifestó Núñez, quien en marzo pasado perdió su invicto profesional ante el mexicano Salvador Juárez.

En la conferencia de prensa también estuvo presente el venezolano Johan ‘Manotas’ González, quien se medirá en el combate coestelar ante el colombiano Yuri Méndez a 10 asaltos y 150 libras.

Manuel Pérez Barreiro, apoderado de Liborio Solís y Johan González se mostró satisfecho porque sus pupilos volverán a ver acción luego de una larga inactividad.

“Agradezco a Leosdan Núñez por haber aceptado el reto de pelear con Solís”, señaló Pérez Barreiro.

En pleito femenino, la modelo colombiana Mónica Henao se medirá a la doctora panameña Katherine Pezcod a 6 asaltos y 126 libras.

El mexicano Salvador Juárez combatirá ante el dominicano Jonathan ‘Agua’ Arias a 8 rounds y 118 libras.

Otros pleitos: Cristian Vega (Panamá) vs Johnny Pacheco (Venezuela) a 6 rounds y 147 libras; Olga Julio (Colombia) vs María Andrea Miranda (Colombia) a 6 rounds y 118 libras; Edwin Opúa (Panamá) vs Ricardo Mendoza (Panamá) a 4 asaltos y 126 libras. También existe la posibilidad de que Gerardo ‘Pica Pica’ Murillo vea acción en la función.

Marcos Varona, comisionado de turno para esta función, informó que el examen médico se efectuará el lunes 31 de mayo y el mismo estará a cargo del galeno Algis Torres, mientras que el pesaje oficial será el miércoles 2 de junio en horario y sede por determinar.