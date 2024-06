Brayan de Gracia en peso para pleito de mañana en Nueva York

El púgil panameño Brayan 'La Roca' De Gracia cumplió sin problemas la ceremonia de pesaje oficial para su encuentro de mañana sábado en el Teatro del Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos en cartilla bajo el sello de Top Rank.

.@B_Carrington1 is ready to show out for the home crowd #ZayasTeixeira | TOMORROW 11PM ET | @ESPN pic.twitter.com/eg8dJT4fAU