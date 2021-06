"Busquets es como el vino; cuanto mayor es, mejor"

El segundo seleccionador de Croacia, Ivica Olic, considera "abierto" el enfrentamiento contra España, con un cincuenta por ciento de posibilidades para cada equipo en el duelo de octavos de final de la Eurocopa y, al igual que el resto del plantel balcánico, destaca a Sergio Busquets como el hombre clave del combinado de Luis Enrique.

"Todos los seleccionadores saben quién es y qué nivel tiene Espaa cuando juega Busquets. Todos tratan de frenarlo, no darle espacio ni tiempo para distribuir. Sin embargo, es como el vino, cuando mayor es, mejor. Es difícil frenarlo y ahora significa mucho para España donde hay mucho jugador joven. Es la conexión entre el ataque y la defensa. Intentaremos hacer todo lo posible por frenarle. No sé si podremos conseguirlo al cien por cien porque es muy bueno. Aunque España no es solo Busquets. Son un equipo tal y como se vio", explicó Olic.