Busquets: tuvimos más fútbol que Italia

Sergio Busquets, capitán de la selección española, no quiso desvelar su futuro con España y dijo que no es "el momento" de hablar de él mismo porque, pese a perder frente a Italia en semifinales, hay que estar "orgulloso" del combinado dirigido por Luis Enrique Martínez.

"No lo sé (su futuro con España). No es el momento de pensar en mí. Es el momento de estar triste y orgulloso del equipo. El futuro de la selección se encara con optimismo y da igual que esté yo o no", señaló.

Publicidad

Busquets declaró que fue una "pena" no haber llegado hasta la final y ganarla, pero indicó que el buen papel de España en la Eurocopa servirá de "mucho" para que la selección de Luis Enrique vuelva a luchar por títulos en próximos torneos.

"Hoy hemos tenido mucho mas fútbol que Italia. Hemos jugado con balón, pero ellos son buena selección. Pero en líneas generales hemos sido superiores. Una lastima la tanda de penaltis. A continuar", apuntó.

"Queda un año y medio para el Mundial. Este es el camino. Esto va a servir para tener una experiencia importante en un torneo de nivel como la Eurocopa. Para el Mundial hay una gran selección y este es el camino. En general hay que estar orgullosos de esta selección y ojalá que podamos luchar en próximos torneos por algo más que las semifinales", subrayó.