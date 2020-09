Butler: ‘El objetivo de es conseguir el título’

El escolta estrella de los Heat de Miami Jimmy Butler se mostró feliz tras haber conseguido el pase a las finales de la Conferencia Este tras eliminar a los Bucks de Milwaukee, que eran los grandes favoritos, y adelantó que el objetivo de su equipo no es otro que ganar el título de liga.

"Significa mucho", dijo Butler al concluir el partido que los Heat ganaron por 103-94 y dejaron la serie en 4-1 al mejor de siete. "Pero ese no es mi objetivo. Ese no es el objetivo de mis muchachos. Ese no es el objetivo de la organización. Queremos ganarlo todo".