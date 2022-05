'Canelo' Álvarez, listo para retar al campeón mundial Dmitry Bivol

El pugilista mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez superó su primera prueba de cara al combate de mañana sábado ante el boxeador ruso Dmitry Bivol, en la que el peleador mexicano busca despojar del título de los semicompletos de la AMB al representante de ruso.

