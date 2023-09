'Canelo' Álvarez y Jermell Charlo ya están instalados en Las Vegas

Tanto el campeón mundial indiscutido supermediano, el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez y su rival, el también monarca indiscutido superwelter, Jermell Charlo, se encuentran en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, donde este sábado 30 de septiembre se medirán por los cetros que ostenta la estrella azteca.

“Siento el cariño y apoyo de mi gente y estoy orgulloso de representar a mi país. Estoy al 100% ahora mismo y listo para mostrarles un Canelo diferente el sábado”, dijo el Canelo al momento de su ajetreado arribo.

"Charlo es un gran peleador que sabe boxear. Es fuerte y no tiene nada que perder. Vino a mi división para ganarlo todo. Pero llevo mucho tiempo en esta posición y estoy preparado”, reiteró.

Por su parte, Jermell Charlo declaró: “Estos fanáticos piensan que Canelo es el mejor del mundo, pero yo vendré aquí y demostraré que soy el mejor. Hago esto por los perros, los hambrientos. Lo hago por los animales. Estoy hecho para esto”.

The arrived in style @Canelo fans showed out for his Vegas arrival #CaneloCharlo | https://t.co/OimYievLVH pic.twitter.com/S0umkmaxwU