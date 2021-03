‘Canelo’ debe vencer a Saunders

Caleb Plant, campeón mundial supermediano de la FIB, confía en que enfrentará a Saúl ‘Canelo’ Álvarez a finales del 2021 en una pelea de unificación. Además, cree que el mexicano tendrá mayor trabajo al enfrentarse a Billy Joe Saunders el próximo 8 de mayo.

“Creo que ‘Canelo’ superará a Billy. Pero sí creo que Saunders tiene atributos. Mentalmente no se va a acostar, al menos no desde el principio. Veremos que sucede. Debería darle mayores problemas que ‘Canelo’ no ha tenido. Solo tenemos que ver qué sucede”, dijo Plant.