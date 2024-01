Carlo Ancelotti dice que el Real Madrid nunca se rinde

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, recordó que la victoria en la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid (5-3) debe servir de "aprendizaje para los nuevos jugadores jóvenes" que tiene la plantilla.

"No es nada nuevo, viene del ADN del Real Madrid. El equipo nunca se rinde y este es un buen aprendizaje para los jugadores jóvenes que vienen, como Belingham o Güler", afirmó desde la sala de prensa del Al-Awwal Park de Riad.

Tras empatar a tres a falta de cinco minutos para el final del tiempo reglamentario y sellar su pase a la final a falta de cuatro para la conclusión de la prórroga, Ancelotti pidió "calma", porque "ha sido un partido con muchas emociones y aún falta jugar noventa minutos más".

"Ha sido un espectáculo para el fútbol, un partido de ida y vuelta que nos ha obligado a un desgaste muy fuerte, aunque creo que hemos llegado con un poco más de energía que ellos al final. Pero ahora tenemos cuatro días para recuperarnos", explicó el técnico italiano, quien destacó la actuación de Carvajal y defendió la de Kepa.

Del lateral blanco recordó que participó en tres goles y que es "un jugador fantástico, con mucho carácter y una personalidad tremenda".

Sobre el portero vasco, opinó que "en los primeros dos goles no podía hacer nada y en el tercero creo que le ha molestado un poco en el salto Morata". Sin embargo, no confirmó si será titular en la final del domingo.

Xavi firma ganar por la mínima

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que firma "ganar por la mínima" hoy (2:00 p.m.) al Osasuna en las semifinales de la Supercopa de España, "y ganar por la mínima la final y levantar el trofeo" este domino, pese que el equipo ha sido incapaz de vencer por más de un gol en los últimos veinte partidos que ha disputado.

"No me preocupa este dato, me preocupan otras cosas. En muchos partidos hemos merecido ganar holgadamente y en otros, como dije en el campo de la Real Sociedad, ganamos y merecimos perder", afirmó Xavi, quien considera que el problema de su equipo, más que la falta de efectividad en ataque, es que "regala muchas cosas" en defensa.

