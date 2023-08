Carlos Lee lideró triunfo de Bodegueros en Soft del Este

El exgrandes ligas panameño Carlos Lee fue una de las figuras del equipo de los Bodegueros, que se mantiene invicto en la Liga de Softbol de 50 años y Más de Panamá Este, la cual se disputa todos los domingos en el Complejo Deportivo de Los Almendros, en Juan Díaz.

Lee encabezó el ataque de los Bodegueros bateando de 3-2, con una carrera anotada y otra impulsada en el triunfo de su equipo 8-3 sobre Trililin.

También contribuyeron al triunfo del equipo de los Bodegueros Rodolfo ‘Candelilla’ Aparicio, Luis Iglesias y Vicente Garibaldo. El pitcher ganador del partido fue Raúl ‘Paragua’ Jiménez.

Con el triunfo, los Bodegueros se mantienen invictos en nueve partidos para liderar el torneo. Trililin quedó con marca de 4-5.

En otros resultados de la última jornada Club HR 12- Thunder 11; Bocatoreños residentes en la capital 8- Los Almendros 4; y Tocumen 12- Team Lobos 10.

La jornada de este domingo inicia a las 8:45 a.m. con el partido entre Bodegueros vs HR, seguido de Los Almendros vs Thunder, Team Lobos vs Trililin y Bocatoreños residentes en la capital vs Viajeros.

La organización del torneo comunica a directores y jugadores que tengan cuenta pendiente con la liga, favor cancelar la misma para poder continuar participando.

