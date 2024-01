Cartilla de Colón tendrá pesaje mañana viernes en la ciudad capital

El boxeo regresa a Colón este sábado 20 de enero a partir de las 7:30 p.m. en la arena Teófilo Panamá Al Brown de la costa atlántica.

La cartilla, organizada por la Comisión de Boxeo de Colón y con el apoyo de los promotores Sergio González y Francisco Cornejo, tiene programado mañana viernes el pesaje oficial a la 1 de la tarde en el Salón Canoas del hotel Caribe.

Entre los pleitos pactados están: Ricardo Cristóbal (Colón) vs Gilberto Davis (Panamá); Luis Hernández (Panamá) vs Marvin Mendoza (Herrera); Víctor Delgado (Panamá) vs Abelardo González (Panamá); Carlos Ferrón (Panamá) vs Cristian Cárdenas (Los Santos); y Rafael Bethancourt (Colón) vs Michael Rondón (Venezuela).

