Cartilla 'Tributo a campeones mundiales' tendrá en juego tres títulos regionales

Tres títulos regionales estarán en disputa en la cartilla ‘Tributo a los Campeones Mundiales’ que ha dado el boxeo de Panamá en su extensa historia y que se realizará el próximo 1 de octubre en el centro de convenciones Vasco Núñez de Balboa del hotel El Panamá.

Ayer, en conferencia de prensa, las empresas organizadoras del evento, Cornejo Producciones, de Francisco Cornejo y Prime Sports, del promotor mexicano Octavio Cruz, dieron detalles de la función.

El programa tendrá de estelar el pleito entre el panameño Azael ‘Candelilla’ Villar y el mexicano David Martínez, quienes disputarán los cetros minimoscas latino OMB y Fecarbox (CMB) de la categoría minimosca a 10 rounds y 108 libras.

‘Candelilla’ Villar, de 27 años y récord de 16 triunfos, una derrota, tres empates y 13 nocauts, tendrá su segundo compromiso del año 2021 luego de una larga inactividad por la pandemia.

Por su parte, Martínez se presentará al combate con palmarés de 10 victorias, cuatro derrotas, un empate y seis nocauts.

En el pleito coestelar, el panameño Félix ‘Chinito’ Montenegro se enfrentará al también mexicano Alejandro ‘Canito’ Espinoza por el título Continental gallo del CMB a 10 asaltos y 118 libras.

‘Chinito’ Montenegro se encuentra atravesando un buen momento al ganar sus últimos tres combates por nocaut y con rivales de la talla de Francisco Pachay, Edgar Valencia y Jonathan Arias.

Por su lado, ‘Canito’ Espinoza, de 26 años, tiene 17 triunfos, una derrota y nueve nocauts.

Otros combates de la función: Pascual Hodgson (Panamá) vs Yunior Menéndez (Cuba) a 4 asaltos y peso pesado; Nehomar Cermeño (Venezuela) vs John Valencia (Panamá) a 6 asaltos y 130 libras; Yanissa Castrellón (Nicaragua) vs Azucena Zúñiga (Colombia) a 4 asaltos y 110 libras.