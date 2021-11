Castelblanco impone récord personal en Maratón Internacional de Panamá

Panamá- El dos veces olímpico Jorge Enrique Castelblanco impone nuevo récord personal en la Maratón Internacional de Panamá, al correr el trayecto en 2 horas 27 minutos y 07 segundos.

Castelblanco, había ganado esta competencia deportiva en el 2015 con tiempo de 2:33:17 y en esta oportunidad pese a que no tuvo presión en la mayor parte del camino pudo bajar seis minutos su tiempo.

“Al principio de la carrera compartí varios kilómetros con Edwin Rodríguez y después tomé la punta hasta la meta, fue como un entrenamiento (un fondo), pero siempre hay que respetar el clima de Panamá es muy húmedo y hay que saber afrontar eso. Hidratarse, comer bien y planificar todo; lo mío no es correr en el calor, pero se logró”, aseguró Castelblanco.

El fondista chiricano, dijo que se mantendrá corriendo eventos locales y que en su momento va a buscar la marca mínima para estar en los Juegos Olímpicos de París 2024. “Sigo apuntando algo con ese sueño y buscar hacer una buena presentación”.



Por su parte Edwin Rodríguez, en su segunda maratón, también bajó su tiempo, porque en el 2019, fue el mejor panameño con 2:35:10 y ahora terminó con 2:33: 42.

´La final de la maratón fue inédita y con sabor panameño al marcar primero Castelblenco y segundo Rodríguez.

Edwin Rodríguez indicó que seguirá trabajando para el próximo año ir a la Maratón de Valencia, España, para buscar la maca mínima para los próximos Juegos Panamericanos.

El tercer lugar en la Maratón Internacional de Panamá, fue para el venezolano José Alejandro Semprun con registro de 2:49:36.

En la rama femenina la ganadora fue Jenny Sanhouse, seguida de Jhasla Jhangimal con tiempo de 2:38:42 y Carmen Villarreal con 3:40:57.

En la categoría de 17 a 39 años de edad el ganador fue John Morales, en la masculina y María Ricarddina en la femenina, en la de 40-49 años los mejores fueron Freddy Moreno y Maricarmen Name; en los 50-59 sobresalieron Tomás Ernesto y Andrés Herrera y de 60 y más José Mora y Antonina Vega subieron a lo más alto del podium.

Por su parte el ganador absoluto de los 21 kilómetros fue Christofer Jurado, con tiempo de 1:13:57.

En las categorías en la media maratón en la de 17 a 29, ganaron Didier Rodríguez y Egris Arias, en la de 30-39, Miguel Antonio Robles y Joplijn Swager, en la de 20-49 Jonathan Varela y Geoconda Jurado; en 50-59 Joao Ferreira y Ana López y Víctor Liao y Miryam Rizo en la de 60 y más.