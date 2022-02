César Yanis, encantado con vestir los colores del Zamora CF

El mediocampista panameño César Yanis dijo estar “contento” por su llegada al Zamora C.F. de la Segunda B (tercera división) de España. El jugador aseguró que se llenó de optimismo desde que su agente le propuso la idea de vincularse con este club y que su principal objetivo es “venir acá y hacer las cosas bien”.

Yanis, quien venía de jugar en la categoría plata del fútbol español con el Real Zaragoza, con el que gozó de muy pocas oportunidades, dijo durante su presentación este viernes que “Salí de mi país con la ilusión de llegar a Europa y hacer las cosas bien”.

Publicidad

El panameño indicó que las cosas no salieron de la mejor manera en Zaragoza, pero afirmó que, a pesar de ello, en la parte anímica se siente bien. “Ahora que vengo de los partidos de mi selección, me ha tocado jugar, y me siento bastante bien”, reiteró.

Yanis considera que puede aportar al Zamora sus “regates, bastantes pases, asistencias y si hay la oportunidad, hacer goles”.

César Villafañe, director deportivo del Zamora C.F., resaltó que Yanis “es un jugador que yo creo va a gustar mucho a la afición de Zamora y a nosotros nos va a ayudar a seguir creciendo y a aportar su granito de arena a la plantilla”.

“Esperemos que tenga su mejor versión aquí y que nos ayude para lograr el objetivo que tenemos este año”, añadió el directivo.