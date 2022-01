Chávez Jr. a ‘Canelo’: ‘Le he bajado varias novias’

Casi cinco años después de su pelea, Julio César Chávez Jr. sigue sumándole leña al fuego en su rivalidad con Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Ahora el ‘Hijo de la Leyenda’ también asegura ser mejor que su compatriota en el ámbito amoroso.

Chávez Jr., quien ha visto su carrera ir cuesta abajo desde esa derrota por decisión unánime desigual ante Canelo en mayo de 2017, lanzó otro golpe al campeón indiscutido de peso supermediano en declaraciones en su cuenta de Instagram, asegurando que le bajó varias novias y atacándolo por el escandolo de doping que protagonizó hace unos años.

“Soy el más guapo del boxeo, la verdad sí. Ni el Canelo, no la hace, la neta. Ya le he bajado varias morras por eso me tiene tanto coraje”, dijo el Junior en una transmisión en vivo.