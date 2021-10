Chiriquí, el mejor equipo en inicio del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor

Luego de jugarse los primeros cinco juegos de la serie regular del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2021, el equipo de Chiriquí ha sido el más consistente, al ser el único invicto de la competencia.

Los chiricanos, actuales campeones de la categoría, tienen marca de 5-0 para liderar el grupo B del torneo.

A pesar de las numerosas bajas en comparación al roster del año pasado, el equipo del Valle de la Luna ha empezado de forma contundente el torneo bajo la dirección del experimentado técnico cubano Alfonso Urquiola.

Una grata sorpresa en lo que va del campeonato es la representación de Darién, la cual escolta a Chiriquí con marca de tres triunfos y dos derrotas.

Herrera y Los Santos (dos triunfos y tres derrotas) tuvieron un mal inicio de torneo, pero en las últimas fechas han sacado triunfos que los han metido en la pelea por uno de los tres cupos para la siguiente fase.

Colón tiene igual registro que los dos equipos azuerenses (2-3), mientras que en el sótano se encuentra Panamá Oeste, que no ha obtenido victoria en cinco encuentros.

En el grupo A, la disputa por los tres puestos a la siguiente etapa está pareja, ubicándose Panamá Metro primero con marca de tres victorias y una derrota.

Coclé y Veraguas siguen muy cerca de los metropolitanos con 3-2.

Bocas del Toro no ha tenido un buen inicio y está en la cuarta posición con dos ganados y dos derrotas.

Después siguen los Potros de Panamá Este (2-3) y Chiriquí Occidente (1-4).

Los tres mejores de cada grupo clasificarán a la siguiente fase. Los partidos de la segunda ronda, siete en total, se jugarán de manera cruzada: 1A vs 3A, 2A vs 2B, 1B vs 3A. Los partidos se efectuarán en las sedes de los equipos clasificados.

Luego se jugará una ronda de cuatro grandes, donde los tres ganadores de la serie anterior y el ganador del partido "Wild Card" de los dos mejores perdedores, se medirían en serie a siete partidos y en estadios sedes de los clasificados. Los dos mejores avanzan a la final que también será a siete juegos.

Los dos mejores perdedores que jugarán el ‘Wild Card’ se determinarán por la mejor marca de ganados y perdidos en la Serie de Seis.