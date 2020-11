Chiriquí empató la Serie Final del Nacional del Béisbol Mayor 2-2

En un cerrado duelo que tuvo que definirse en episodios extras, la novena de Chiriquí venció 3-2 a Bocas del Toro para empatar la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor a dos encuentros.

Fue un partido cerrado gracias al duelo de los lanzadores abridores Andy Otero por Chiriquí y Luis Machuca por Bocas del Toro, pero ambos salieron sin decisión.

El partido se definió en la décimo primera entrada cuando jugando con la regla de colocar corredores en primera y segunda base, Chiriquí anotó dos carreras y en el cierre de esa entrada Bocas del Toro solo hizo una para terminar el partido 3-2 a favor de los chiricanos.

El lanzador ganador fue Gabriel Ramos, quien enfrentó a seis bateadores en 1.2 entradas, no le anotaron carreras, permitió un hit y ponchó a uno. El salvado fue para Luis Ramos, quien trabajó una entrada completa, le anotaron una carrera, no permitió imparables, dio una base por bola y ponchó a uno. El derrotado fue Euclides Bethancourt, quien trabajó dos entradas, le anotaron dos carreras, permitió un imparable, dio dos base por bolas y ponchó a uno.

Los abridores Andy Otero, por Chiriquí y Luis Machuca, por Bocas del Toro, tuvieron una excelente labor. No fue hasta el octavo inning cuando se anotó la primera carrera del partido siendo la misma de Chiriquí por intermedio de Isaías Velásquez, quien se había embasado por doble.

Otero buscó completar la faena de los nueve episodios para llevarse la victoria pero no pudo cuando con un out y corredor en primera, permitió un doble de Allen Córdoba para salir del encuentro.

Gabriel Ramos lo relevó permitiendo un imparable que empató el encuentro pero después dominó la ofensiva bocatoreña para irse a episodios extras.

Chiriquí pegó seis imparables y jugó sin error, mientras que Bocas del Toro conectó tres hits y tuvo un error.

Los mejores bateadores de Chiriquí fueron Rodrigo Vigil de 4-1, Luis Jordán de 2-1 (una carrera empujada), Jorge Bishop de 4-1 (una carrera anotada) e Isaías Velásquez de 3-1 (dos carreras anotadas).

Por Bocas del Toro brillaron al bate Allen Córdoba de 4-1 (una base por bola), Joshwan Wright de 3-1 (una carrera empujada) y Marlon Meza de 4-1.