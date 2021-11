Chiriquí es Bicampeón del Béisbol Nacional Mayor

Chiriquí logró una de los retos más difíciles en el deporte colectivo y es repetir como campeón. Los del valle de la Luna defendieron con éxito su corona nacional del Béisbol Nacional Mayor al vencer a Panamá Metro 11-3 y llevarse la Serie Final 2021 cuatro juegos a dos. Chiriquí logró una de los retos más difíciles en el deporte colectivo y es repetir como campeón. Los del valle de la Luna defendieron con éxito su corona nacional del Béisbol Nacional Mayor al vencer a Panamá Metro 11-3 y llevarse la Serie Final 2021 cuatro juegos a dos.

Es la corona nacional N.°16 para los chiricanos en la categoría mayor igualando en el segundo lugar de todos los tiempos a Herrera en esta estadística. Su rica historia la iniciaron en 1978 y lograron el bicampeonato en 1979. También ganaron en 1991, 1992, 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2013, 2015, 2018, 2020 y ahora en el 2021.

La última vez que un equipo había logrado la proeza de repetir como campeón fue Los Santos en los años 2008 y 2009. Para los chiricanos fue la cuarta vez que lo logran en su historia deportiva en la categoría mayor.

El experimentado técnico cubano Alfonso Urquiola volvió a la senda del campeonato, al lograr su tercero. Estuvo al frente en el 2002 y 2004.

El partido

En el sexto partido, celebrado en el estadio Remón Cantera de Aguadulce, Chiriquí obtuvo un triunfo que estuvo complicado hasta el sexto episodio cuando apenas ganaba 4-3 con jonrón solitario de Luis Jordán para romper el empate en el quinto inning. No obstante, los del Valle de la Luna aseguraron el encuentro con dos carreras en el séptimo y cuatro para rematar en el octavo.

Nuevamente a la ofensiva destacó Einstein Gutierrez de 5-3 (1 carrera anotada y 3 impulsadas); Luis Jordán de 5-2 (1 carrera anotada y 3 remolcadas); Jonathan Saavedra de 5-2 (1 carrera anotada); Ariel Serrano de 5-3 (3 carreras anotadas y 1 impulsada); y Ashley Ponce de 4-2 (3 anotadas y 1 remolcada).

En el pitcheo, el joven abridor James González no tuvo una de sus mejores aperturas pero supo dominar en los momentos dificiles para llevarse la victoria.

González trabajó seis entradas completas en las que permitió 3 carreras, siete hits, dio 4 base por bolas y ponchó a siete bateadores.

El derrotado fue el abridor Harold Araúz, quien tampoco tuvo una de sus mejores aperturas, al lanzar 6.1 entradas, permitió 5 carreras, 8 hits (un jonrón), no dio base por bolas y ponchó a cuatro.

A la ofensiva metropolitana, el más destacado fue Abraham Rodríguez, quien sonó de 4-3 (1 carrera remolcada); Edgar Muñoz de 5-2 (1 carrera anotada) y Rodrigo Orozco de 4-2 (1 carrera anotada y 1 impulsada).